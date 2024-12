El emotivo momento entre un padre y su hijo recuperado de las adicciones

Pero no todo han sido alcohol y drogas. Silvia Ruiz , reportera del programa, ha conocido la historia de superación de un joven que logró dejar atrás las adicciones gracias a la ayuda de su familia.

Su nombre es Pelayo . 'Callejeros' ha visitado su casa y ha podido hablar tanto con él, como con su padre. "Yo empecé a salir de fiesta como todo el mundo. Pero poco a poco empecé a salir más de la cuenta , no solo los fines de semana", ha contado sobre sus inicios.

"Empecé a beber solo, y eso me llevó a robar dinero a mis padres, joyas , perder la salud, amistades, una novia que tuve… También he tenido muchos problemas con la justicia por conducir borracho. Una vez atropellé a una chica , después seguí conduciendo sin carné y habiendo consumido", ha recordado.

"A mí el alcohol me ha destrozado la vida, las drogas en general. He consumido alcohol, porros, cocaína, ludopatía, pastillas… Yo me levantaba por las mañanas y lo primero que hacía era ponerme a beber", ha confesado.