Qué fue de Encarnita, la mujer del Baptisterio romano del siglo I, del programa 'Callejeros'

Es muy posible que muchas de ellas actualmente no sepan que fue Javier Cárdenas en Crónicas Marcianas, quien dio a conocer a la familia Rojas, encargados del monumento, un baptisterio paleocristiano, o que volvieron a contactar con la familia desde Callejeros unos años después. Probablemente, tampoco recuerden que el nombre de quien se lo cuenta es Encarnita, pero saben perfectamente que es imposible que no te guste un Baptisterio Romano, porque ¿a quién no le va a gustar?

Con el paso de los años, los hermanos fueron falleciendo hasta que solo quedó Encarnita como guardiana del Baptisterio. El tiempo no para por nadie y ella también fallecía el 12 de octubre de 2018 . Fallecía a los 91 años y su muerte provocaba una gran tristeza en todos aquellos que alguna vez repitieron su mítica frase “¿A quién no le va a gustar un Baptisterio Romano del Siglo I?”.

No son pocas las historias que en su momento parecía que quedarían en el olvido, pero que con el paso del tiempo no solo no se marchan, sino que de vez en cuando resurgen con más fuerza. Frases que se pronunciaron en un momento concreto (como el mítico, “si me queréis, irse” de Lola Flores), o personas que aparecieron en un programa de televisión para pasar a formar parte de la historia de España, como los hermanos Rojas y, sobre todo, Encarnita y su amor por el Baptisterio que era parte esencial de su vida.