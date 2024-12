Al entrar, se ha procedido al registro del lugar y al cacheo de todos los asistentes que se encontraban allí. Un albanés que se encontraba llevaba altas cantidades de dinero en efectivo. Un agente le preguntaba de dónde había salido ese dinero: "Cuando me digas de dónde ha salido esto te lo llevarás. Hasta entonces, va a quedarse incautado". Un dinero no justificado y que todo apunta a que se trata de un caso claro de proxenetismo.

El reportero de 'Callejeros' le hacía una entrevista exprés a una mujer venezolana que se encontraba trabajando allí y esta aseguraba que no estaba allí por obligación: "Depende de la noche gano más o menos. 500 o 800 euros... te puedo mantener a ti y a dos más. Mi familia sabe a qué me dedico... a mi madre no le gusta. Mi madre no me dio nada, por lo que no entendería que mi hija hiciera lo que yo hago".