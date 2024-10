La pullita de una soltera a su cita en 'First Dates': "Tienes que quitarte el pendiente ese de brillito"

Cloe entra en el restaurante del amor de 'First Dates', algo tímida, pero sonriente. Tiene 33 años, es azafata de tierra y viene de Alcalá de Henares, Madrid. Se considera bastante tradicional en cuanto a sus ideales, familiares y políticos. En el amor asegura que no ha perdido el tiempo y ha tenido cinco relaciones importantes. Tiene dos hijos y está divorciada.

El chico que busca pide que sea normal, que la de mucho cariño y mucho amor y que sea casero y le guste ver películas: "Quiero un osito amoroso y que si me duermo, me tape".

Rafael es su cita, tiene 31 años es consultor y también viene de Alcalá de Henares. Se define como una persona muy cariñosa y romántica, que le gusta mirar mucho por la otra persona. Al ver a Cloe, su primera impresión ha sido buena: "Tiene unos ojos muy bonitos, me ha gustado", decía Rafa de su soltera.

Durante la cena, lo primero que ha querido contar Cloe a su cita, es que tiene dos hijos, esto no ha importado a Rafa y la soltera comentaba: "Me gusta que Rafa lo acepte porque al final mis hijos van a ir conmigo a todos lados, independientemente de las custodias que yo tenga y para mí mis hijos son lo primero".

El encuentro entre ellos iba bastante bien, los dos son de derechas y tienen las mismas ideas políticas, aman España, tanto que la soltera tiene tatuada la bandera de España, pero hay algo en lo que no coinciden, a Cloe no le gusta nada el pendiente que lleva Rafa: "Tienes que quitarte el pendiente ese de brillito" y tras las cámaras comentaba que le parecía "muy ordinario". Estas palabras de Cloe, aunque no molestaban a su cita, si afirmaba que le habían hecho ver la parte marimandona de Cloe.

Rafa confesaba a Cloe que a sus 31 años ha tenido dos relaciones bastante cortas y que el resto han sido "rollos", esto no ha cuadrado mucho a su cita, que afirmaba: "No sé no lo entiendo muy bien por qué".

Respecto a lo que hacen en su tiempo libre, parece que la compatibilidad entre Cloe y Rafa vuelve a bajar varios puntos. Mientras que Rafa comentaba que le gusta viajar siempre que se puede, la soltera señalaba, que ella es de peli y manta.

La decisión final de Cloe y Rafa

Antes de conocer la decisión final de ambos solteros, Rafa desvelaba, que aunque han chocado un poco en varias cosas, creía que la cita había ido bien. Además, lo primero que hacía el soltero antes de tomar una decisión, era preguntar a su cita si había estado a gusto, ella afirmaba que sí, pero que le iba a quitar el pendiente. El soltero aceptaba la opción de tener una segunda cita con la soltera.