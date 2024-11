Ángel Gaitán denuncia haber sufrido un robo en Paiporta: "Nos han quitado todas las farolas y vuelve a no haber luz"

Más de una semana después de la tragedia ocasionada por el paso de la DANA , la Comunidad Valenciana sigue estando devastada y los voluntarios no cesan en sus labores. 'Horizonte' ha conectado en pleno directo con Ángel Gaitán que, a altas horas de la noche, continúa ayudando a los más afectados.

Recién llegado a Paiporta con el último convoy, ha mostrado cómo se encuentran las calles: "Hay muchas, como esta, en las que aún no hay luz", ha comentado. "Cada día se une más gente, no me lo podía esperar. Podríamos tirarnos andando hacia atrás muchísimo tiempo", ha apuntado haciendo referencia a la caravana de voluntarios.