Sandra, muy sorprendida al descubrir que Lucrezia no es una chica trans: "Me confunden muchas veces"

"Nosotras a la hora de conocer a alguien lo tenemos más difícil porque somos chicas trans ", ha comentado Sandra. "No, yo no", ha respondido Lucrezia. "Como te veía tan estupenda, con la pestaña, el maquillaje...", le ha explicado ella.

"No me esperaba que ella pensará que era como ella en ese sentido. Muchas veces me confunde porque soy como dicen en Italia muy 'curada', una que se tiende mucho a la estética ", explicaba Lucrezia.

Lucrezia se ha recuperado y ahora es bailarina: "Paso un año y me di cuenta que mi cuerpo no daba. No era le momento. Probé el segundo año y de ahí empecé con mis danzas orientales, con bachata y salsa. Todos los fines de semana, si no tengo un espectáculo me voy a bailar. Me muero por bailar, yo viviría bailando, de la mañana, a la noche", ha dicho.