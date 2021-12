Mónica e Iñaki han tenido una cita de lo más sorprendente . Ella ha entrado en el restaurante de ‘First dates’ pisando fuerte y nos ha explicado por qué está soltera a sus 33 años: “Estoy soltera porque todo el mundo se piensa que estoy loca. La gente piensa que tendré una tarita, pero no tengo ninguna tarita, cari”.

Carlos Sobera ha indagado más sobre el asunto y ha descubierto qué busca Mónica en un posible novio: “No tengo pareja porque me agobian. Quiero a alguien que siga mi ritmo, pero a la vez que me frene, que entienda mi ritmo pero me frene”. El presentador ha señalado que quizá esos deseos sean un poco contradictorios… ¡pero en el amor nada es imposible! ¿Será Iñaki el chico que busca?