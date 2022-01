Lucrezia se ha recuperado y ahora es bailarina: "Paso un año y me di cuenta que mi cuerpo no daba. No era le momento. Probé el segundo año y de ahí empecé con mis danzas orientales, con bachata y salsa. Todos los fines de semana, si no tengo un espectáculo me voy a bailar. Me muero por bailar, yo viviría bailando, de la mañana, a la noche", ha dicho.