cuatro.com 23 JUL 2026 - 11:58h.

¿Dormir mal una noche arruina realmente el día siguiente? Rafael Santandreu desmonta este mito

Su nuevo libro propone cambiar la relación con el sueño para recuperar el descanso sin recurrir a fármacos

El autor sostiene que el miedo a no dormir puede convertirse en el principal desencadenante del insomnio

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Contar ovejas, tomarse una infusión, apagar las pantallas horas antes de acostarse o recurrir a medicación. Cuando dormir se convierte en un problema, las soluciones parecen multiplicarse. Sin embargo, Rafael Santandreu sostiene que, en la mayoría de los casos, el verdadero origen del insomnio no está en el cuerpo, sino en la mente.

¿Por qué el insomnio tiene un origen psicológico, según Rafael Santandreu?

Esa es la idea central de Dormir cuando no puedes dormir, su nuevo libro. El psicólogo, conocido por títulos como El arte de no amargarse la vida y Sin miedo, plantea un enfoque basado en la terapia cognitivo-conductual para romper el círculo de preocupación que, a su juicio, acaba alimentando el propio insomnio.

Según explica el psicólogo, el problema aparece cuando dormir deja de ser un proceso natural y pasa a convertirse en una preocupación constante. Esa presión por descansar, lejos de facilitar el sueño, puede generar un estado de alerta que dificulta conciliarlo. Por ello, buena parte de su propuesta pasa por modificar la forma en la que interpretamos las noches en vela y reducir el miedo asociado a no dormir.

Para el autor, comprender qué hay detrás de ese mecanismo es el primer paso para recuperar el descanso. "La persona que tiene insomnio tiene que darse cuenta de que, en realidad, tiene insomnio por causas mentales, no por causas fisiológicas y que eso se puede revertir trabajando sobre lo mental", explica.

El mito de que una mala noche arruina el día siguiente

Otro de los pilares de su método consiste en cuestionar una de las ideas más extendidas sobre el sueño: pensar que una mala noche condiciona inevitablemente el rendimiento del día siguiente. Según sostiene, esa creencia incrementa la ansiedad y hace que cada noche se viva con más presión.

"No dormir una noche no tiene prácticamente ninguna consecuencia sobre el día después. Puedes estar igualmente fuerte, rendir igual o más, y estar sereno y de buen humor", afirma.

En este sentido, Santandreu considera que muchas personas afrontan la noche con la convicción de que no descansar supondrá un problema al día siguiente. Esa anticipación negativa, sostiene, acaba convirtiéndose en uno de los factores que mantienen el insomnio, al aumentar la ansiedad y la vigilancia sobre el propio sueño.

En lugar de perseguir el sueño a toda costa, Santandreu invita a cambiar la relación que mantenemos con el sueño. A su juicio, cuanto mayor es la preocupación por quedarse dormido, más difícil resulta conseguirlo.

Para no tener nunca insomnio es clave que no te importe dormir o no dormir.

Un método para romper el círculo del insomnio

A diferencia de otros libros centrados en hábitos o rutinas nocturnas, Dormir cuando no puedes dormir plantea un método práctico apoyado en la terapia cognitivo-conductual, considerada la primera línea de tratamiento para el insomnio. A través de ejercicios y estrategias, el autor propone reeducar la forma de interpretar las noches sin descanso y reducir el miedo asociado a no dormir.

La obra se presenta como una alternativa para quienes buscan mejorar su descanso sin depender de fármacos. Además de abordar distintos trastornos del sueño, también busca fortalecer la gestión emocional y la resiliencia ante uno de los problemas más frecuentes de la vida adulta.

Además de ofrecer herramientas para mejorar el descanso, el libro invita a reflexionar sobre la manera en la que afrontamos el malestar y la incertidumbre. Desde la perspectiva de la psicología cognitiva, Santandreu plantea que cambiar determinadas creencias y pensamientos puede tener un impacto directo tanto en la calidad del sueño como en el bienestar emocional.

Más que enseñar a dormir, el especialista invita a replantear la forma en la que nos enfrentamos a las noches en vela. Porque, según defiende en Dormir cuando no puedes dormir, cuando desaparece el miedo a no conciliar el sueño, también empieza a romperse el círculo que mantiene vivo el insomnio.