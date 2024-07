Tensos momentos entre su madrastra okupa y la familia de Miguel: "Es su palabra contra la mía"

Alicia contaba su relación con el fallecido y nos confesaba que estaba destrozada porque se iba a casar con Miguel , pero por su repentino fallecimiento no pudo: "Miguel murió el 20 de mayo y yo me casaba el 28 de junio".

Por otro lado, Alicia, con lágrimas en los ojos, asegura, que lo único que les ha pedido a los hijos de Miguel es tiempo: "Yo voy fuera a trabajar y solo quiero tiempo para poder sacar las cosas de la casa y no han querido" . Sin embargo, la okupa advertía que iba a tomar medidas legales y enviaba un mensaje a los hijos: "En los juzgados nos vamos a ver porque las cosas no se están haciendo bien. Tú padre no se quería separar de mí".

Respecto a las ideas de su padre, sobre casarse con Alicia, Miguel comenta que no había nada claro y también indicaba que su padre en el último año había cambiado mucho y no había mucho contacto entre ellos: "A mí directamente no me había dicho nada".