Ana Vázquez, tras la polémica de un bar que ha cerrado por no aguantar a madrileños: ''En Galicia os esperamos con los brazos abiertos''

Además, pide que Galicia no caiga en la turismofobia: ''No quiero que mi tierra caiga en la turismofobia porque no tenemos el problema que puedan tener otros territorios de España. La Xunta está gastando dinero para promocionar el Camino de Santiago, queremos a los peregrinos, ahora empiezan a decir que si son turistas de bajo coste, esos discursos no los queremos para Galicia''.