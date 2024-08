Santiago Niño, economista, sobre la masificación turística: ''Para reducirla tenemos que renunciar a un porcentaje del PIB''

''Tal y como no se ha afrontado el tema turismo en España es muy negativo . Cuando hablamos del 17% hay que subdividirlo, hoy el 45% del PIB en Baleares lo genera el turismo, en Canarias es el 30%, en Cataluña el 12,2%. Por cada millón de turistas que llegan a Baleares, el PIB aumenta o disminuye en 1.400 millones'', comienza explicando con datos.

Además, afirma que no hay ninguna manera de revertir la dependencia que tiene España del turismo de masas, si no se está dispuesto a entregar algo a cambio: ''Hace 25 años diría que tal vez, hoy no (...) El turismo llegó a España y se quedó, hemos llegado a un punto en el que ese 13,4% de PIB nos cuesta una exageración''.