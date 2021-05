El desahucio de Barcelona que termina con Mossos rociados con pintura y cargas policiales

'Cuatro al día' habla con Axel, uno de los tres desahuciados

'Cuatro al día' ha hablado en directo con Axel, uno de los tres chicos desahuciados de la vivienda: "El primer día de Gobierno de Pere Aragonés yo me he quedado sin casa. Un desahucio en mitad de una pandemia y de una supuesta moratoria de los desahucios. Lo que hemos visto es que las nuevas políticas de ERC en materia de vivienda no van a ser garantistas para que todas las familias en este país puedan tener casa, sino al contrario, va a ser darnos de hostias".