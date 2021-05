Las consecuencias de el 'boom' de las obras

Las obras se han disparado y no hay mano de obra. Hasta 10.000 personas dedicadas a la construcción , este dato es lo que se calcula que falta de personal cualificado en este sector. 'Cuatro al día' ha hablado con Manuel París, propietario de una empresa de reformas interiores, que asegura que aunque el sector de la construcción en España es uno de los más importantes la realidad es que, en este momento, falta personal: "Hay un problema a corto y medio plazo porque no se forma a un albañil en 2 o 3 años. Cada vez quedan menos".

Juliana, una mujer estafada al reformar su vivienda

Esta mujer ha perdido más de 77.000 euros en las obras de su casa

Juliana nos cuenta su mala experiencia: "Llega un momento que veo que aquello no avanza. Los obreros están solos todo el día y me decían: 'Es que no nos paga". Esta mujer nos cuenta que uno de los obreros realmente "era camarero" y que el empresario les ofrecía dinero fácil. Y explica que no es la única víctima de todo esto: "Hay unas 6 o 7 personas que hay por estafa de reformas"