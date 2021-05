Tres generaciones de una misma familia fallece en el accidente

La historia otros de los fallecidos en esta tragedia del norte de Italia

Roberta , había elegido este lugar para celebrar su 40 cumpleaños junto a Ángelo , su pareja. Una tragedia que no ha dejado celebrar la boda de Alessandro, de 29 años y Sylvia, de 27 , que celebraba junto a su futuro marido su graduación en la Universidad. O Vittorio y Elisabetta , que fallecían junto a su hijo de 5 años. Una tragedia que se ha llevado 14 vidas por delante y donde el destino también podrían haber tenido algo que ver, como Darío y su hijo de 6 años , que salvaron su vida por no tener hueco en la cabina.

El responsable del teleférico de Madrid explica el funcionamiento

El teleférico había sido revisado hace seis meses, las causas del accidente todavía no se han esclarecido y ahora hay una investigación abierta. 'Cuatro al día' ha hablado con Álvaro Vizcaíno, uno de los responsables del teleférico de Madrid, que ha explicado el funcionamiento y no se explica cómo un cable ha podido caerse: "No sé lo que ha podido pasar allí".