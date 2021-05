La locura legislativa en España: de la hiperregulación a leyes preconstitucionales

Como señala José Antonio Trevijano, letrado mayor del Consejo de Estado : “ En España, técnicamente se legisla mucho y mal. Hay veces que no se saben qué normas aplicar”.

A esto se une el abuso del Decreto-Ley. Éste debe usarse para regular casos urgentes, como ayudas en inundaciones o por ejemplo temas relacionados específicamente con la gestión de una pandemia que vivimos. Los dicta el gobierno y ya entran en vigor. Después el Congreso lo aprueba o no, pero no lo puede modificar. Esa rapidez hace que el gobierno ahorre tiempo y que el debate público desaparezca. Con asegurar las alianzas políticas suficientes la norma se aprueba. La última es la regulación de los repartidores de comida. ¿De verdad la regulación de esta materia era de urgente necesidad? Además, esa rapidez en legislar influye en otras materias en las que no se pensaba. Como señala Natalia Velilla: “Son parcheos en los que a través de una norma están provocando modificaciones en otras materias relacionadas. Hay una gran descoordinación”.