Anna y Olivia llevan 20 días desparecidas, pero la familia no pierde la esperanza

Joaquín Amills, portavoz de la madre de Anna y Olivia , ha hablado con el programa, asegura que siguen teniendo todas las esperanzas: "Nos agarramos... Beatriz tiene la convicción de que las niñas están atendidas" . Y es que aunque hace ya muchos días que no se sabe de las niñas, todavía no se ha encontrado nada que haga pensar que les haya podido pasar nada malo.

Joaquín Amills, portavoz de la madre de las niñas, trasmite la queja a Interpol

Joaquín ha querido destacar una queja a interpol por los indicativos cromáticos que se utilizan para las alertas: "En la pagina web de interpol tecleas el apellido de Gimeno solo aparecen las niñas, con el distintivo amarillo que es de personas desaparecidas, pero el padre no aparece". No entienden cómo la imagen de Tomás no puede mostrarse: "No tiene sentido, tendría que aparecer con distintivo rojo porque hay una orden judicial en su búsqueda. No lo entendemos y hemos hecho ya un llamamiento". Y reclama que no se les está haciendo caso en este sentido: "Guardia Civil remite a Interpol y Interpol cuando consultas te remite a Guardia Civil y la pelota va de un sitio a otro".