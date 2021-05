Mayka Navarro, consternada por lo que está viendo en Ceuta: "Los niños deambulan sin rumbo y te piden comida"

Mayka lo calificaba de "desastre humaniario" y aseguraba que se le ponía "la piel de gallina" al ver que los menores son los que más lo están sufriendo. "He llegado sobre las doce de mediodía y en cuanto he cogido el vehículo y he dado vueltas no solo por el Tarajal sino por la autonomía es impactante la cantidad de críos, de menores que deambulan en grupo sin rumbo. Cuando te paras a preguntarles, te piden comida y ves a muchos ceutís con los sacos de parras de pan, latas de atún y tomates y zumos de melocotón ofreciéndoselos".