Así ha vivido Ceuta la llegada masiva de los migrantes

Mercedes, habitante de Ceuta, cuenta la situación que están viviendo

Esta vecina pide ayuda al Gobierno ante la situación

Además, esta mujer ha mandado un mensaje a las autoridades: "El Gobierno no ha hecho nada por Ceuta, nos tiene muy abandonados desde antes de la pandemia". Y ha pedido ayuda: "Suplico a los gobiernos que, por favor, hagan algo, que lo sentimos de corazón todo lo que ha pasado". Mercedes no da crédito con lo que están viviendo: "Esto es increíble". Y es que durante el día de hoy no ha podido "vender mi lotería, hoy no me he podido meter por las calles de mi Ceuta porque estaba todo invadido de gente" ni "los niños no han podido ir a los colegios, la gente ha tenido que ir con miedo a sus trabajos", explicaba entre lágrimas.