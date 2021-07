Joaquín Prat, sobre la “matria’ de Yolanda Díaz: “Yo no veo nada peyorativo en la definición de “patria”

Sin embargo, este argumento no ha convencido al presentador del programa, que ha leído en directo la definición de la RAE de la palabra patria y a la que no ha encontrado "nada peyorativo". Al contratio de lo que opina la Ministra de Trabajo, para Joaquín Prat, ser patriótico significa ser solidario: "Yo entiendo que, para ella, la patria es algo discriminatorio e insolidario, pero para mí, no".