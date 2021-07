Javier Ruiz, a los jóvenes que se van de botellón: “¿No se pueden esperar 15 días hasta su vacunación?”

Javier Ruiz ha señalado que, en concreto, el grupo que ha causado un gran rebrote de covid19, cuya incidencia acumulada ha pasado de 92 a más de 500 casos por cada 100.000 habitantes desde el pasado 22 junio, han sido los jóvenes de 20 a 29 años. A ellos, les ha mandado un mensaje: “¿Los cubatas no pueden esperar 15 días, hasta que les toque estar vacunados?”, ha preguntado el colaborador.

Además, ‘Cuatro al día’ ha hablado con María José, una joven de 25 años que tiene covid persistente desde octubre de 2020 y que no entiende que la gente “salga de fiesta” como si nada.

Como ella misma ha explicado, se siente “como una abuela, como una señora de 80 años” y tiene infinidad de problemas de deterioro cognitivo e intestinal desde hace muchos meses: “Tengo eccemas por todo el cuerpo, se me olvida dónde estoy, no entiendo lo que leo y ayer mismo me puse muy malita del estómago y tuve que ir a urgencias”.