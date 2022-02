Recomiendan eliminar el uso de mascarilla en interiores cuando la incidencia no sobrepase los 50 casos

No hay más que sacar una cámara a la calle para darse cuenta de que la obligación de llevar mascarilla en la calle no se cumple del todo. Desde el jueves se podrá prescindir de ella con todas las de la ley. La gran pregunta ahora es: ¿Cuándo se eliminará en interiores? Los expertos creen que hay que mantenerla e incluso reforzarla con otras medidas. Además, no creen que sea adecuado eliminarla de los interiores hasta que la incidencia acumulada no baje de 50 casos por cada 100.000 habitantes.