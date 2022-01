“Lo acabamos de calcular, estas navidades no hemos gastado más de 200 euros en antígenos. Se nos ha desmontado la economía familiar”, aseguraba esta madre de familia numerosa junto a sus hijos en la conexión. “Lo de las mascarillas es tremendo también… ya lo que me he gastado en mascarillas no lo he calculado porque me da miedo”, apuntaba Inés.