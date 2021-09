Este mes Gobierno y Govern tienen una cita en Barcelona para dialogar . “Mi principal prioridad es que Cataluña no se quede atrás en esta recuperación y para eso Cataluña lo que necesita es un Govern que salga del ensimismamiento en el que ha estado durante estos últimos 15 años”, ha señalado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una entrevista concedida al diario ‘El País’.

El gobierno lleva inversión y recuperación a quienes quieren hablar de independencia en un encuentro aún sin fecha ni asistentes de primera línea confirmados. “A mí me parece que lo más importante no es si voy yo o no voy. Es que haya avances en esa mesa”, ha dicho.