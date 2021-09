Pedro Sánchez se compromete a que a final de año el precio medio de la luz sea similar al de 2018

La luz vuelve a batir records en un domingo , aunque al ser fin de semana ha bajado ligeramente respecto al máximo de días atrás, pero no hay indicios de que los precios de la energía vayan a bajar en el mercado los próximos meses . En plena tormenta eléctrica, Pedro Sánchez se compromete, en una entrevista en el diario ‘El País, a que a finales de año, el precio medio sea similar al del 2018. Cuenta cómo lo va a hacer. Lo que no dice es por qué se elige ese año. Según la información de la OCU, fue el año con la factura media más alta de los últimos años.

Pedro Sánchez lanza su compromiso eléctrico con los españoles : “Al final del año 2021 cuando los españoles echen la vista atrás y vean lo que han pagado en la factura de la luz, en el recibo de la luz, paguen una cuantía similar y semejante a la que tuvieron en 2018 ". Y no ha elegido 2018 al azar, porque de todos los últimos años de factura fue en el que más pagamos y, ahora mismo, cerca de 2021.

¿Y cómo va a conseguir que no se dispare? En la entrevista habla de más energías renovables, consumo mínimo vital con menos IVA y nada de una empresa pública de energía como insisten sus socios de coalición. “Este debate que lo tuve, por cierto, con Unidas Podemos cuando estábamos acordando nuestro programa de coalición quedó fuera, fue objeto de debate y quedó fuera la constitución de una empresa pública. No forma parte del acuerdo de coalición y, por tanto, el Gobierno no se siente concernido", señala.