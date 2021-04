“Parece que hay una tendencia a hacer creer que no pasa nada, pero lo de la vacuna AstraZeneca ha sido tal cachondeo que le sorprende a uno, se lo digo de corazón, que nos digan que no pasa nada (…) Yo me quedo mirando y pienso que el de siempre, el que nos decía que no pasaba nada nos decía que no había que llevar mascarilla, el médico afable de la tele, o el experto virólogo, q esto iba a ser un resfriado y que los aerosoles no existían (…) Esos mismos me dicen ahora que no pasa nada con esta vacuna, tengo derecho humano a por lo menos estar inquieto porque no me fío mucho de ustedes (…)