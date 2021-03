Iker Jiménez: “No entiendo por qué se hacen chistes sobre el coronavirus, no imagino lo mismo con el cáncer”

“Se hacían chistes, canciones sobre el coronavirus, no me las imagino sobre el cáncer, ¿por qué sobre el coronavirus sí? Puede que porque pensaban que no era para tanto (…) Revisando el inicio de lo ocurrido, he visto cómo cuando ya morían miles de chinos e incluso de italianos aquí había cachondeo (…) Humor ante una cosa que iba a azotarnos, nunca, que yo sepa, ha habido chistes sobre otras pandemias que yo conozca (…) Estas gracietas han empapado la mente de las personas, personas que han tardado mucho en convencerse del gran problema por el que estamos atravesando, yo no entiendo muy bien la gracia cuando el coronavirus mata a un familiar tuyo, debo ser muy tonto o tener muy poco sentido del humor”.