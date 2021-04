Iker Jiménez: “Gracias al libro ‘Internet para torpes’, de Forges, comencé lo que hoy tengo”

Iker encontró en aquel libro de ilustraciones un camino por el que tirar: “Me habían marchado de una revista, gracias a Dios, porque así pude construir luego mi camino, y yo no me veía metido de nuevo en una redacción, a mí no me apetecía, pensé que prefería montar mi propio medio pero, ¿cómo podía hacerlo si la informática para mí era un misterio? Pues ese libro para torpes fue lo que me enseñó a construir una web y hoy hace 20 años lancé mi primera web, ikerjimenez.com".