Caronte encuentra a su hijo en coma etílico

Desde que ha llegado Caronte a Madrid y ha vuelto a ver a su hijo , algo ha cambiado en él. Guillermo va a buscarle a su casa porque quiere refugiarse en algún sitio, y le pide a su padre pasar la noche allí. Samuel se da cuenta que tiene una brecha en la ceja y le pregunta qué le había pasado, se ha pegado con otro chico y no quiere decirle el motivo de esta pelea.

El cambio de actitud de Guillermo

“¿No te habrás escapado de casa?” , le pregunta a Guillermo, pero su hijo se muestra bastante esquivo con él e intenta evitar el tema, entonces Caronte decide llamar a su ex para decirle que su hijo está en su casa.

Julia llega muy nerviosa a casa de Caronte y lo primero que le cuenta a su ex es que Guille está muy raro, no para de hablarles mal, les falta al respeto, se ha pegado para defender a su padre… “Ahora eres su héroe, salvaste a su amigo. ¿Y nosotros qué somos?” , le dice Julia a Caronte.

Días después Julia le vuelve a llamar, Guille no aparece y están muy preocupados. Caronte e Ignacio, pareja de Julia, van en su busca, y lo primero que le pregunta es si sabe dónde se puede hacer un botellón en el barrio. Ignacio le dice que eso él no lo hace, pero Caronte está seguro que a esas horas de la madrugada no va a estar en una biblioteca. Y efectivamente, le encuentran en una ambulancia en estado de embriaguez.