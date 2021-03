El difícil reencuentro de Caronte con su hijo: “Me acuerdo de él, no tienes que presentármelo”

Samuel Caronte piensa que Guillermo , su hijo, podría ser clave en el caso de Javi . Podría tener la clave para que su amigo salga absuelto de homicidio, pero Julia (Belén López), ex de Caronte no quiere que se acerque a Guille. Es menor y quiere protegerlo. Para ver si cambia de opinión le pide a Edurne, la madre de Javi (Nathalie Poza) que vaya a casa de Julia y que la intente convencer.

Tras suplicarle y decirle que lo que le ha pasado también le podría haber pasado a Guille , Julia accede a que Samuel mantenga una conversación con su hijo. Cuando entra en la habitación se encuentra a un hijo bastante distante y sin ganas de colaborar, “me acuerdo de él, no tienes que presentármelo”, le dice a su madre.

30 años de prisión

“¿Estabas con Javi cuando mataron a ese chico?”, le pregunta Caronte, “no”, contesta su hijo. Pero Javi ha dicho que sí que estaba con él, así que no tiene más remedio que confesar que sí que estuvo con él. Un dato muy importante que podría exculparle. “A Javi le pueden echar 30 años de prisión, todo lo que me digas es válido”, le asegura a su hijo, necesita su ayuda. Tiene que recordar a qué hora estuvo con él, porque si estuvieron juntos, eso significa no pudo matar a nadie, “puedes salvarle la vida, tienes que declarar”, le dice.