El primer caso de Samuel Caronte: el hincha de fútbol, acusado de homicidio

Su madre está convencida de que es inocente y si le condenan va a pasar muchos años en la cárcel por un crimen que no cometió. Al verse reflejado en este chico, Caronte decide aceptar el caso, pero nunca antes había trabajado en un homicidio. Lo primero que hace es ir a hablar con él a la cárcel para que le cuente su versión, y Javi le confiesa que fue él quien mató a Fernando Cuerda.

Pero hay muchas cosas que no le cuadran. Una de las personas que le puede ayudar en el juicio es su propio hijo, así que decide presentarse en casa de su ex para pedirle que declare. Julia no quiere que Caronte se acerque a su hijo, lo decidieron en el pasado. Sin embargo, Samuel necesita su ayuda y a través de Edurne vuelve a su casa e insiste en hablar con él.