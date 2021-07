Vidas Infinitas #23: Charlamos con Santi Santisteban, el creador de Virus!

Esta semana empezamos confirmando y desmintiendo algunos rumores que os contamos en programas anteriores. Ghost of Ikishima finalmente será parte de la versión Director’s Cut de Ghost of Tsushima, y no una entrega independiente. Hablaremos también del sorprendente rumor que nos dice que podríamos jugar gratis a PES 2022, de las nuevas andaduras de Dan Houser y os traeremos el análisis de Godspeed, un juego de Devir que desde ya debes poner en tu punto de mira. Os damos detalles también de la magnífica edición aniversario del popular Carcassonne.