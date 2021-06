Vidas Infinitas #21: Juegos de mesa para el verano

Pero por supuesto no nos olvidamos de la actualidad, que esta semana viene dominada por unas cuantas noticias tan variadas como curiosas. Os hablaremos de Lost Judgment, la segunda entrega del spin-off de Yakuza que lleva visos de convertirse en si misma en serie de culto. Os traeremos una curiosa lista de los países más tramposos que seguro que os sorprende, hablaremos de la primera entrega en película de El Largo Halloween, la exitosa novela protagonizada por Batman, contaremos un par de rumores que afectan a From Software y cerraremos el episodio celebrando el aniversario de The Last of Us 2, un juego que no dejó indiferente a nadie.