OlliOlli World: primeras impresiones para PS5

OlliOlli agrandó su leyenda saltando al PC ya las videocosnolas de sobremesa, donde el control era mucho mejor alejándose de las limitaciones de PS Vita. Los fans no se cansaron de encadenar trucos, disfrutando con la extraordinaria precisión y fantásticos movimientos de estos skaters animados con ¡cuatro pixeles’. Su éxito hizo que los chicos de Roll7, sus desarrolladores, lanzaran una ambiciosa secuela tan solo un año después: OlliOlli 2: Welcome to OlliWood.