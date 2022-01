Análisis de Wukong para PlayStation: al mono le falta su tesoro

La versión que hoy analizamos forma parte de los PS Talents, donde Sony apoya a estudios patrios como A Tale of Games . Esta versión indie es muy colorida y sencilla, un plataformeo discreto y entretenido que no te robará mucho tiempo y que puede ayudar a los más pequeños a empezar su andadura videojueguil. Este Wukong es exclusivo de la PlayStation Store .

Wukong es un juego muy sencillo en todos sus aspectos, no pretende ser más de lo que es, un plataformas para pasar el rato. Su gameplay no es muy diferente del clásico Crash Bandicoot, hay que recoger los tesoros de Wukong para obtener vidas mientras saltamos de plataforma en plataforma esquivando o golpeando enemigos. No es un título complicado pero es fácil fallar en los saltos o calcular mal la distancia del enemigo, lo que llevará más de una vez a reiniciar algún nivel. Por suerte sus diseños de niveles no son demasiado amplios y no es un castigo severo tener que volver a empezar.