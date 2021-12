Análisis de Nuclear Corps: Veterans in Fukushima para PlayStation: a tortas en la zona cero

Las ideas más locas, disparatadas y divertidas están surgiendo durante estos últimos meses de año del programa PlayStation Talents . Ya os hemos hablado de muchos juegos de gran calado como el terror de Insomnis , la aventura de tinte metroidvania de Aeterna Noctis o los puzles de Twogether: Project Indigos . Muchos han explorado innumerables géneros a parte de los ya mencionados, siendo estos claros exponentes de cómo dar un giro de tuerca y aportar ese toque de personalidad al género. Ahora hemos probado Nuclear Corps: Veterans in Fukushima .

Nuclear Corps: Veterans in Fukushima es la apuesta de otro estudio español. Jokoga Interactive, quienes estuvieron tras el proyecto de Meltdown , nos traen a PlayStation 5 y PlayStation 4 un título en el que la acción y la aventura son algunas de sus principales características. Basado en los hechos acaecidos hace una década, con la conocida catástrofe nuclear de Fukushima , se ha adoptado una divertida mecánica de juego donde tomaremos el papel de tres personajes capaces de realizar un sinfín de habilidades dentro de un título en el que tienen una importante misión que realizar.

Cada uno de estos niveles propondrá siempre algo distinto, tanto en su disposición de enemigos como en lo objetivos. La base inicial es lo misma, comenzando desde un punto A hasta uno B, donde se tendrá a los tres personajes disponibles y que habrá que usar para hacer frente a los enemigos. Una de las peculiaridades reside en que tanto Dordok, como Smarty y Lola deben permanecer con vida , por lo que si alguno de estos cae habrá que reiniciar el nivel por completo. Siendo esto algo injusto, no habiendo estado de más la incorporación de puntos de control. Hay una gran cantidad de enemigos que se encuentran en nuestro camino para salvar y evacuar a ciudadanos, muchos de ellos siendo auténticos monstruos mutantes que han cambiado a causa de la radiación de Fukushima.

La distribución de Nuclear Corps: Veterans in Fukushima se forma por fases que componen este mundo. Un total de diez, concretamente, en los cuales también se encuentran en alguno que otro un jefe al que derrotar. Estos tienen mecánicas concretas que habrá que descubrir, por lo que no servirá atacar por atacar, por lo que se le otorga un pequeño plus de profundidad. A pesar de tener muchas bondades, también tiene algunos problemas, sobre todo como la ausencia de un tutorial algo más robusto y que explique mejor las mecánicas de los personajes y la interacción de ellos en el entorno.