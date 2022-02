Análisis de Shovel Knight: Pocket Dungeon: el caballero de la pala se pasa a los puzles

El videojuego independiente ha deparado juegos que ya son considerados de culto. Licencias que han logrado convertirse en auténticos buques insignia de esta vertiente de título. Si tuviéramos que mencionar algunos, nos decantaríamos con algunos como el caballero de Hollow Knight , los simpáticos Yooka y Laylee que protagonizan el título con su mismo nombre y como no, el propio caballero de la pala Shovel Knight .

Esta cautivadora experiencia provocó que poco a poco, la franquicia se fuera expandiendo a generaciones venideras de consolas añadiendo más contenido y expansiones. Treasure Trove, Specter of Torment, King of Cards han ido perfilando el título en una misma dirección y de una forma bastante inteligente. Siendo ambicioso, pero al mismo tiempo realista, produciendo una progresión que lo alza como uno de los tándems del panorama independiente.

La premisa nos recuerda mucho a la vista en clásicos como Tetris. En este caso habrá una gran cantidad de objetos que irán cayendo desde la parte superior de la pantalla. Ya sean enemigos, cofres que ocultan en su interiores tesoros y objetos, llaves o contenedores de saludad. Muchos de estos traerán grandes recuerdos a los que pudieron disfrutar de las entregas originales , teniendo su aspecto tal cual. El principal objetivo será ir vaciando toda la pantalla de los objetos que caigan, como lo pueden ser enemigos que tienen su propia vitalidad y que no dudarán en atacar y debilitar a Shovel Knight. Uno de los puntos a tu favor son los numerosos contenedores de salud que descienden desde la parte superior, ayudando a restaurar un poco lo que hayas podido perder de salud. Mención especial también a los power-ups de las armas, potenciándolas durante unos segundos y ayudando a eliminar enemigos instantáneamente.

Ahora bien, la mecánica de puzles entra en la estrategia para eliminarlos. La principal misión reside en agrupar tantos enemigos como sea posible y objetos, todo esto siguiendo patrones concretos. Mezclar enemigos con enemigos hará que se ataquen a más al mismo tiempo mientras que hacer esto junto a enemigos, dotará a la acción con características especiales como combos . Puedes atacar de uno en uno fusionando un arma y un rival, pero esto no llegará al límite de efectividad que si se hacen en tríos. De hecho, la exigencia del juego obliga a esto en cierto punto de la aventura, haciendo que la aventura no sea un camino de rosas y necesites combinarlos y exprimirte algo más el coco.

Un punto a su favor es también la presencia de una serie de completos tutoriales que explican las bases más básicas del título y con el que poco a poco conocer la estructura de los puzles. A esta propuesta no tenemos que olvidar que se estructura por una serie de niveles y que en muchos de ellos se encuentran jefes finales que resultarán familiares , como la presencia de Plague Knight entre otros. Derrotarlos no solo permite avanzar en la aventura, sino que lo reclutará como personaje jugable, trayendo consigo características que lo hacen completamente diferente. En el caso mencionado de Specter Knight , este es inmune a los ataques venenosos, por lo que puede ser muy útil en algún que otro puzle. Si todo lo que os hemos contado os parece poco, tras terminar la aventura principal se cuenta con aún más contenido y fases con las que combatir contra más jefes finales.

Un aspecto más a elogiar es el elaborado pixel-art que se ha llevado a cabo. El equipo de Yach Club Games no sólo ha sabido trasladar la esencia y personalidad de los personajes al título de puzles sino al mismo tiempo potenciarla con los movimientos al más puro estilo Crypt of the Necrodancer. Shovel Knight, Specter Knights, King Knight o Shield Knight lucen de manera genial, con unas ilustraciones logradas. El juego, a pesar de todos los objetos que se encuentran en desplazamiento al mismo tiempo, se mueve de manera formidable sin resentirse en su tasa de imágenes por segundo. Una gran cantidad de melodías con pegadizos ritmos chiptune forman su variada banda sonora.