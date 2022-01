Análisis de Baldo: The Guardian Owls. Aventuras con sabor a Zelda y a Studio Ghibli

Baldo: The Guardian Owls es una extensa aventura homenaje a los juegos de rol de los 90 como The Legend of Zelda

Una preciosa aventura que llega a PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC

El estudio italiano Naps Team ha querido realizar una buena mezcla de géneros en cuanto a su nueva producción. Esta desarrolladora atesora muchos años a sus espaldas, desde la época de Amiga, pasando por PlayStation, Game Boy Advance y las consolas de pasada generación. Muchos han sido los juegos en su haber, desde Shadow Fighter, los famosos Gekido: Urban Fighters o Gekido Advance: Kintaro's Revenge hasta produciones más recientes como Maria the Witch o The Knight and the Dragon, este último siendo una exclusiva de Nintendo Switch.

Hoy nos ponemos al frente de Baldo: The Guardian Owls, que ha semanas atrás fue lanzado en PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC. Este título ha querido mezclar varias inspiraciones y rendir tributo a muchas cosas, pero como bien dice el refranero: "quien mucho abarca, poco aprieta". Este es uno de los principales escollos a los que Naps Team ha tenido que enfrentarse en su desarrollo, que vio cómo su lanzamiento se retrasó algo más de un año. Ahora por fin lo encontramos y vemos como es este homenaje a The Legend of Zelda junto a una estética de anime al más puro estilo Miyazaki.

Una vista cenital, apariencia similar a la que vimos en Ni no Kuni y sobre todo ese punto de magia y belleza que saben transmitir los dibujantes de Studio Ghibli han sido sus principales características. Todo esto ilustrándose con un junto muy bonito pero que en cuanto a mecánicas y otros puntos que mencionaremos posteriormente parece quedarse algo atrás.

Tras las pistas de una leyenda

El argumento de Baldo: The Guardian Owls nos pondrá en el papel de Baldo, quien protagoniza esta aventura y que vive en el mundo de Rodia. Este simpático personaje vive en campestre hogar donde un día emprenderá un inolvidable viaje sin precedentes junto a su amiga Luna, los cuales irán tras la búsqueda de la verdad en la Aldea del Búho. Una misteriosa profecía apta para los más valientes que les enfrentará a luchar contra poderosos enemigos que están urdiendo planes en las sombras, otros personajes que la buscan por sus propios intereses e incluso conocer otros personajes con un gran valor.

Poniéndonos manos a la obra en su jugabilidad, nos encontramos ante un homenaje a juegos de la década de los noventa e inicios de los dosmil, con una aventura con vista cenital donde explorar y adentrarse en múltiples rincones. La presencia de puzles, usar hechizos mágicos, armas y derrotar enemigos dentro de mazmorras son las principales características de Baldo: The Guardian Owls.

El ritmo de la partida es completamente continuo, sin encontrarnos con escenas ni diálogos largos sino lo justo y necesario para obtener más información sobre la trama, un objetivo o conocer más a un personaje. Lo que respecta tanto al universo del título como a lo que lo rodea, es muy genérico, quizás demasiado. De esta forma, nos vemos abocados a estar frente a la sensación de estar jugando algo que ya podríamos haber jugado en anteriores ocasiones, pero de la mano de otro desarrollador y en otra plataforma.

Sea como fuere, si de algo peca es de homenajear a los clásicos y es algo que a través de su jugabilidad queda demostrado. Ya sea explorar el escenario, utilizar la espada para cortar matorrales, árboles, derrotar enemigos, coger objetos y lanzarlos o incluso romperlos para ver que guardan en su interior o interactuar con estos para resolver puzles... Son muchas las posibilidades y más gracias a una notable implementación en sus controles, utilizando los dos sticks de los mandos y siendo muy intuitivos a la hora de usarlos.

Por el contrario, hemos de mencionar la ausencia de un tutorial que cimente la experiencia de juego, yendo prácticamente a ciegas desde el primer momento sin explicar prácticamente nada. Como es habitual, recorreremos múltiples ciudades y zonas de este amplio mapeado donde conocer personajes, cumplir misiones y objetivos, además de derrotar enemigos o jefes finales.

Mecánicas exigentes y una buena curva de dificultad

Prueba y error son dos conceptos que tienen que ser tenidos en cuenta para salir indemnes de las aventuras y desventuras de Baldo: The Guardian Owls. Este es quizás otro de los puntos a tener en cuenta dentro de los homenajes al género, con una dificultad creciente y que si bien no supondrá un reto muy grande sí que obliga a no desconectar y permanecer atentos a los enemigos y resolver puzles.

Caer en combate será algo habitual, pero es algo que se ha suplido bien gracias a su sistema de puntos de control, bien implementados y muy cerca unos de otros para que la pérdida sea mínima. Combinar la espada y sobre todo el escudo es algo de gran importancia, combinarlos y encontrar sus puntos débiles serán una parte muy entretenida en la partida. Los jefes finales esconden patrones y movimientos específicos, además de otros elementos en los escenarios que usar a tu favor.

El juego propone muchas horas de juego, alrededor de 30 en las que investigar más de una decena de mazmorras y unas torres completamente opcionales. Estas guardan un gran parecido a los santuarios vistos en The Legend of Zelda: Breath of the Wild, con distintos desafíos y puzles algo más exigentes pero que proporcionan recompensas de un mayor valor.

Al inicio de nuestro artículo mencionábamos el gran parecido a aventuras clásicas de The Legend of Zelda y eso queda evidenciado desde el primer momento. Contamos con una cámara isométrica que proporciona una visión total de los elementos que tenemos a nuestro alrededor, como objetos y personajes con los que interactuar y enemigos a los que enfrentarnos. Esto queda envuelto de una atmósfera al más puro estilo Hayao Miyazaki, con un gran colorido y detalles como los vistos en las series y películas anime. Las animaciones son realistas, al igual que los efectos de luces y sombras.

Personajes carismáticos y llenos de personalidad con unas aldeas y ciudades llenas de vida cierran un apartado más que notable. A esto añadiremos su banda sonora, instrumentaciones que acompañan correctamente y que a fin de cuentas envuelven muy bien esta historia. Por último, confirmar que llega con textos de pantalla en castellano.

En definitiva…