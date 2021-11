Análisis de Death's Door: un adorable juego de rol indie con mucha personalidad

Aunque Acid Nerve no sea un estudio muy curtido en la creación de títulos sí que nos ha traído alguna que otra joya. Muchos guardan y recordarán con buenos recuerdos Titan Souls , que llegó durante el año 2015 a consolas y PC. Una atmósfera fantástica con todo tipo de poderes mágicos y la misión de reunir todos los fragmentos de un Titán. Nuevamente regresamos a una producción realizada por dos apasionados en el panorama independiente, Mark Foster y David Fenn , que vuelven a ponerse el mono de trabajo para proporcionarnos unas bases que ya sentaron en la llegada de Death's Door para Xbox Series X, Xbox One y PC y que llega ahora PlayStation 5, PlayStation 4 y Nintendo Switch.

Una de las peculiaridades mencionadas sobre Death's Door es que han sido dos personas las que se han encargado de crear este título, algo que Mark y David han trabajado desde su estudio y cuyas ideas son innovadoras y las mecánicas han sido bien encajadas. Pero, ¿cómo podríamos describir esta aventura para aquellos que no se encuentren muy introducidos en el mundo de los videojuegos? La receta se resume en coger las mecánicas isométricas de The Legend of Zelda, la dificultad de la franquicia Souls y otros aspectos jugables de tándems como Diablo o Hades. A todo esto, debemos sumarle las ingeniosas novedades de Acid Nerve y tenemos este título que maravilla desde el primer momento.