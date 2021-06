Nintendo pone fecha a The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 y anuncia más novedades

El Nintendo Direct del E3 2021 ha dado para muchos anuncios y novedades para Switch

Llegan Metroid Dredd, Mario Party Superstars, Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp o WarioWare: Get It Together

En el Nintendo Direct del E3 2021 la compañía japonesa ha mostrado un buen número de novedades y juegos que llegarán a Nintendo Switch, donde ha destacado el anuncio de Metroid Dread, el primer juego en 2D de Metroid en 19 años que está siendo desarrollado por los españoles de Mercury Steam, Mario Party Superstars, Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp o WarioWare: Get It Together, que llegarán todos este mismo año.



Pero lo mejor llegó al final de la presentación, con la fecha de lanzamiento de 2022 para la esperada secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, que mostró un nuevo tráiler de gameplay.

Estos son todos los anuncios de Nintendo en este E3 2021:

Metroid Dread

El primer juego en 2D de Metroid en 19 años narra una nueva historia y llegará este mismo año a Nintendo Switch. Metroid Dread es la secuela directa de Metroid Fusion, que salió a la venta en 2002, y concluye la saga en cinco partes centrada en el extraño vínculo que une a la cazarrecompensas Samus y a los metroides, y que arrancó con el juego original de Metroid de NES.

En esta entrega, Samus se dirige a un misterioso y remoto planeta en solitario, donde se convertirá en la presa de una nueva amenaza mecánica: los robots E.M.M.I . Al obtener habilidades, los jugadores podrán regresar a zonas que ya hayan explorado para descubrir nuevas áreas y mejoras ocultas, al estilo clásico de Metroid. Además, deberán explorar el inmenso mapa, esquivar a los E.M.M.I. y doblegar la terrorífica amenaza que tiene dominado el planeta.

Metroid Dread saldrá a la venta para Nintendo Switch el 8 de octubre y ya se puede reservar en Nintendo eShop. Por otro lado, el mismo día del lanzamiento también habrá disponible una edición especial de Metroid Dread que incluye el juego, un SteelBook, un libro de ilustraciones de 190 páginas de la franquicia en 2D de Metroid y cinco tarjetas con las carátulas de todos los juegos de esta saga en cinco partes. Para terminar, se pondrán a la venta en forma de set una figura amiibo de Samus con su traje de Metroid Dread y una figura amiibo del E.M.M.I., disponible también el día del lanzamiento del juego.

La secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild

El nuevo tráiler ha mostrado el juego en acción, así como un nuevo y vasto mundo que se extiende por encima del reino de Hyrule. Está previsto que la secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild llegue a Nintendo Switch en 2022. Ofreceremos más información sobre este juego en el futuro.

Kazuya Mishima se une a Super Smash Bros. Ultimate

¡Kazuya Mishima se une al plantel!: Kazuya Mishima, de la emblemática serie de juegos de lucha TEKKEN, se une al plantel de Super Smash Bros. Ultimate como el nuevo luchador descargable del Fighters Pass Vol. 2*, que incluye también a Min Min, de ARMS; Steve y Alex, de Minecraft; Sephiroth, de FINAL FANTASY VII; y Pyra y Mythra, de Xenoblade Chronicles 2, así como otro luchador más que todavía no se ha anunciado. El 28 de junio, Masahiro Sakurai presentará un video especial en el que compartirá más información sobre Kazuya, incluida su fecha de lanzamiento.

WarioWare: Get It Together!: En WarioWare

Get It Together!, los jugadores se lo pasarán en grande con un gran número de microjuegos protagonizados por Wario y sus amigos. Cada personaje tiene una habilidad propia, lo que permite lidiar con un mismo microjuego de distintas maneras. Además, por primera vez en la serie, dos jugadores pueden disfrutar de los microjuegos en compañía compartiendo un par de mandos Joy-Con, o gracias al juego inalámbrico si tienen una consola y una copia del juego adicionales. WarioWare: Get It Together!, un título de lo más estrambótico y ameno, llegará a Nintendo Switch el 10 de septiembre. Se puede reservar a partir de hoy en Nintendo eShop.

Mario + Rabbids Sparks of Hope

¡Mario y sus amigos aunarán fuerzas de nuevo con los Rabbids para devolver el orden a la galaxia! Los jugadores explorarán planetas repletos de estrafalarios habitantes y extraños secretos, mientras procuran pararle los pies a un malvado ser que pretende sumir el universo en el caos. Mario + Rabbids Sparks of Hope llegará a Nintendo Switch en 2022. Los jugadores que quieran disfrutar de la entrega original Mario + Rabbids Kingdom Battle, pueden adquirirla en Nintendo eShop de Nintendo Switch con un 75 % de descuento hasta el 27 de junio.

Shin Megami Tensei V

En la nueva entrega de Shin Megami Tensei, la aclamada serie de juegos de rol, los jugadores controlan a un estudiante de instituto y, de manera inesperada, tendrán que aprovechar sus nuevos poderes para abrirse paso por un desierto infestado de demonios usando un sistema de órdenes; además, identificar el punto débil del enemigo será clave para ejecutar combos poderosos. Los demonios son oponentes de armas tomar, pero algunos pueden convertirse en aliados de los jugadores si logran reclutarlos mediante negociaciones y los convencen para que luchen a su lado. ¿Qué les deparará el destino en este mundo moribundo? Shin Megami Tensei V, distribuido por Nintendo en Europa, estará disponible en exclusiva para Nintendo Switch a partir del 12 de noviembre.

Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp

Los jugadores se convertirán en consejeros estratégicos del ejército de Orange Star y se pondrán al mando de las tropas en combates tácticos por turnos. Tendrán que desplazar unidades terrestres, aéreas y navales a lo largo del campo de batalla y recurrir a las potentes habilidades de OJ para cambiar el curso del combate a su favor. Por otro lado, también deberán acabar con escuadrones enemigos y capturas poblaciones y bases para asegurase la victoria y mantener la paz a salvo. Y mucho cuidado con el terreno y el tiempo atmosférico, porque ambos pueden afectar el movimiento de las tropas en las dos campañas que abarcan los acontecimientos de Advance Wars y Advance Wars 2: Black Hole Rising.

Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp llegará a Nintendo Switch el 3 de diciembre. Se puede reservar a partir de hoy en Nintendo eShop.

Game & Watch: The Legend of Zelda

La nueva consola Game & Watch, de inspiración retro, incluye tres juegos clásicos de la serie The Legend of Zelda: The Legend of Zelda, Zelda II: The Adventure of Link y The Legend of Zelda: Link’s Awakening; así como una versión especial de Vermin de Game & Watch, protagonizado por Link. Además, los usuarios también pueden disfrutar de un reloj digital para jugar inspirado en The Legend of Zelda y un cronómetro para jugar basado en Zelda II: The Adventure of Link. Game & Watch: The Legend of Zelda se pondrá la venta el 12 de noviembre.

Mario Party Superstars

¡Es hora de pasarlo en grande con una colección estelar de tableros y minijuegos de Mario Party! Mario Party Superstars cuenta con cinco tableros clásicos de la época de Nintendo 64, así como con una selección de 100 minijuegos de la serie Mario Party. Y para redondearlo aún más: ¡todos los modos de juego se pueden disfrutar en línea**! Mario Party Superstars llegará a Nintendo Switch el 29 de octubre. Se puede reservar a partir de hoy en Nintendo eShop.

Life is Strange: True Colors: Life is Strange

True Colors narra la historia de Alex, una joven que posee la habilidad sobrenatural de absorber y manipular las emociones de los que la rodean. Los usuarios podrán disfrutar de una historia compleja repleta de difíciles decisiones éticas cuando el juego llegue a Nintendo Switch el 10 de septiembre.

Life is Strange Remastered Collection

El galardonado juego Life is Strange, así como su precuela, Life is Strange: Before the Storm, llegarán con animaciones y gráficos remasterizados. Ambos juegos cuentan con historias y personajes memorables, y estarán disponibles por primera vez para Nintendo Switch reunidos en un mismo paquete. Life is Strange Remastered Collection llegará este año.

Super Monkey Ball Banana Mania