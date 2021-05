Análisis de New Pokémon Snap: ¡Hazte con todas.. las fotografías!

Hablar de Pokémon es hablar de una saga que ha trascendido los videojuego s. Casi cualquier persona, le guste o no este mundillo, sabe reconocer a Pikachu y sus amigos. Y es que no en vano estos amigables 'monstruitos' llevan entre nosotros nada menos que 25 años . Millones de juegos vendidos, series de dibujos con varias temporadas y emitidas en canales generalistas, multitud de merchandise, oficial y de imitación, y en definitiva un universo propio hacen que Pokémon ya se trate más de un elemento cultural que de un simple videojuego.

New Pokémon Snap no es un juego de la saga al uso . Estamos sin embargo ante la nueva entrega de un spin-off que consiguió hacerse un hueco en el corazón de los amantes de pokémon. El juego original irrumpió en Nintendo cuatro años después de la llegada de la saga original. Han pasado más de veinte años desde que tuvimos la oportunidad de coger nuestra cámara e irnos de safari con la intención de descubrir a esas criaturas en su hábitat natural, y por supuesto, de dejar prueba fotográfica de ello.

En su día el planteamiento de juego fue totalmente original. Desmarcándose por completo del estilo de la serie principal, nos proponía avanzar sobre itinerarios fijos, sobre raíles, e ir fotografiando a cuantas criaturas nos salieran a nuestro paso . No es el único juego que ha explorado este sistema, Sony lo intentó con su propia producción en 2008 con Afrika. Aquel juego, que no tuvo continuación, nos ponía en la piel de un fotógrafo que se ganaba la vida trabajando para revistas de naturaleza en África, cumpliendo diversos encargos que nos hacían ir de un lado a otro con nuestro jeep y a esperar pacientemente hasta avistar al animal que tocaba.

Personalmente de New Pokémon Snap esperaba algo de este estilo, con más libertad para moverte en el área del juego . Con la salida de Espada y Escudo, perteneciente a la rama principal, éramos muchos los que nos ilusionamos con la posibilidad de ver a diferentes criaturas en su hábitat natural. El juego, el primero con estilo sandbox, invitaba a ello, pero a la hora de la verdad, y aunque aparecían distintas criaturas dependiendo del bioma y de la climatología del momento, pero no llegó a profundizar como se esperaba en ese sentido.

En New Pokémon Snap sin embargo sí que se nos da la posibilidad de ver a las criaturas en su hábitat natural, interactuando con el entorno y con otros Pokémon. Nos da una oportunidad única de vivir desde dentro un universo que nos fascina y que nos es muy familiar. En ese sentido estamos ante un juego único. Sin embargo, en lo que se refiere a mecánicas ha optado por la clásica, montarnos en un vehículo sobre el que no tenemos apenas ningún control -hay excepciones que veremos luego- y que nos lleva por unos raíles imaginarios hasta el final del recorrido. Por una parte, esto hace que la inmersión sea mucho menor, pero el objetivo que persigue, y que consigue con creces, es que nos concentremos al cien por cien en fotografiar a los Pokémon que veamos. Aunque no nos vamos a dedicar únicamente a eso.