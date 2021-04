Get It Ogre, un roguelike dungeon crawler pixelado ya disponible en Nintendo Switch

Get it Ogre es un videojuego desarrollado por el pequeño estudio español Croix Apps y llega ahora a Nintendo Switch. Protagonizado por Gobby, un pequeño ogro que fue maldecido y convertido en humano por un despistado alquimista que cometió un terrible error: la maldición convierte aleatoriamente a Gobby de un humano en un ogro. lo que le viene bien en algunas ocasiones para poder escapar de enemigos de otro bando, pero otras veces le mete en problemas.

Conduce a Gobby en el laberinto de las mazmorras. Píxel a píxel, este juego se ha concebido para no dejarte indiferente. Tendrás que morir mucho ya que, cada paso que das, hará que tu enemigo avance a la vez constituyendo una amenaza constante. La tensión, acompañada de esta banda sonora de 8 bits, está asegurada.



Get it Ogre está disponible por 11,99 euros en Steam y a partir del 16 de abril en Nintendo Switch.