El nuevo Indie World desvela un montón de juegos indies que llegan a Nintendo Switch

En la presentación, repleta de contenido, se han mostrado 19 juegos para Nintendo Switch, incluidos cuatro que estarán disponibles a partir de hoy

Nintendo cierra el 2021 con un nuevo evento Nintendo Indie World, en el que se han anunciado un total de 19 videojuegos independientes, algunos disponibles y otros a lo largo del próximo año. Lo nuevo de los creadores de The Messenger, Afterlove EP y Enling son algunas de las sorpresas en una breve presentación con grandes ausencias.

La precuela de The Messenger

Sea of Stars del estudio Sabotage Studios será la precuela en la que se conocerá la historia tras los Hijos del Solsticio, una monja lunar y un danzador del filo solar. Rol clásico con tintes modernos dentro de una historia en la que emotividad de su argumento, giros argumentales y combates por turnos destacan. Su banda sonora además llega de la mano de Yasunori Mitsuda, que ha trabajado en Chrono Trigger o Xenoblade Chronicles entre otros. Se espera que debute en Nintendo Switch a finales del próximo año.

Una aventura de colaboración

Aliisha - The Oblivion of Twin Goddesses promete una aventura de puzles desarrollado por UNDERSCORE donde la colaboración es lo más importante. Ya sea que juegues en solitario o con otro jugador, controlarás a las gemelas Aisha y Lisha que intercambiarán pistas y activarán todo tipo de dispositivos para avanzar en un templo. Música, una tierna historia y la cooperación llegarán la próxima primavera.

Encarna a una madre zorro y cuida a tu familia

Herobeat Studios propone encarnar a una madre zorro cuya misión será cuidar a sus tres cachorros de numerosos peligros en un mundo arrasado por los humanos. Endling – Extinction is Forever: Sigilo, supervivencia y aventura en una historia que busca concienciar del cuidado de la Tierra y los animales. Llegará en primavera.

Música y puzles

Un videojuego musical que mezcla elementos de puzles y aventuras de la mano de Bedtime Digital Games en el que abrirse paso por un mundo dentro de la mente humana. Las pesadillas formarán parte importante de esta secuela en la que bailar al ritmo de la música de forma individual o cooperativa en emocionantes partids. Figment 2: Creed Valley llegará en febrero a la Nintendo eShop. Además, ya se encuentra una versión de prueba gratuita.

Más detalles del nuevo OlliOlli

El conocido videojuego de skate trasladará a los jugadores al colorido mundo de Radlandia donde todo tipo de personajes desafiarán a ejecutar trucos y piruetas dentro del vieja en busca del Gnarvana y los dioses del skate. Un auténtico universo arcade con muchas misiones y desafíos que llega el 8 de febrero a Nintendo Switch.

Música entre la vida y la muerte

El director de What Comes After y Coffee Talk participa en una historia donde el amor, la pérdida y la música serán los puntos fundamentales. Trasladando al jugador a Yakarta, Indonesia, tomarás el papel de Rama, un joven músico que compone piezas tras el fallecimiento de su novia Cintia. Afterlove EP será una novela visual con ritmo y narrativa, donde cumplir la promesa de seguir dando vida a la música. Este verano estará disponible en Nintendo Switch.

Loco Motive: asesinato en el Reuss Express

Durante el próximo verano llegará la hora de investigar la misteriosa muerte de Lady Unterwald en el Reuss Express. Una aventura point and click en la que encarnar a un abogado, un caballero que hace las veces de detective y una agente encubierta. Alternando entre ellos en distintos momentos del juego se resolverán todo tipo de puzles para descubrir en Loco Moviste todos estos misterios.

Mamporros a diestro y siniestro con River City Girls 2

WayForward continúa proporcionando etalles de la secuela de River City Girls, donde recorrer las peligrosas calles de la famosa ciudad y luchar contra numerosos enemigos. Habrá que tomar el papel de diversos personajes como Kyoko y Misako entre otras. Nuevos movimientos y habilidades de combate, enemigos, zonas y objetos, así como ramificaciones de la historia te esperan en este lugar. Reparte leña el próximo verano con River City Girls 2.

Derrota y cocina a tus enemigos con Dungeon Munchies

Uno de los lanzamientos disponibles durante el día de hoy es Dungeon Munchies. Plataformas y acción en entornos bidimensionales desafían de la mano de maJAJa. Cazar monstruos y cocinarlos es el desafío que cumplir junto al nigrochef Sinmer. Realiza más de 100 platos, consigue distintas habilidades y combínalas para tu estilo de juego. Gráficos pixelados en 2D abren el apetito desde hoy en Nintendo Switch.

Juegos de mesa para todos los públicos

Let's Play! Oink Games es una sencilla colección de videojuegos de tablero desarrollada por Oink Games. Disponibles desde el día de hoy se podrá participar en una búsqueda del tesoro en Deep Sea Adventure, invertir en Startups, ser un auténtico cazador de ladrones en A Fake Artist Goes to New o York o ayudar a astronautas en la Luna en Moon Adventure. Fáciles de aprender y para toda la familia son completamente disfrutables tanto en modo local como online.

OMORI debutará en Nintendo Switch

OMORI por fin llega a Nintendo Switch en una historia de gran seriedad dentro de un universo con amigos y enemigos muy interesantes, además de sacar secretos del pasado a la luz. Un peculiar sistema de combate y las ilustraciones de mano de OMOCAT son los principales atractivos de OMORI que llegará en primavera a Nintendo Switch.

Una búsqueda llena de color

Una de las aventuras más coloristas de la tarde es Chicory: A Colorful Tale, bajo la batuta de Team Chicory. Un mundo que se inspira en los clásicos libros de colorear y donde dibujar todo aquello que desees. Explora lugares, resuelve puzles y cambio todo el mundo junto a la mayor fan de Chicory, nuestra encantadora protagonista. Buscar el Pincel Mágico que ha desaparecido y recuperar todo el color de este lugar.

Una niña y un gato capaces de controlar el tiempo

Cada segundo que pase en Timelie es más importante que el anterior, controlándolo como si se tratara de un lector multimedia. Ver acontecimientos pasados, lo que ocurrirá en el futuro y así evitar a enemigos son las principales características de las aventuras de un misterioso gato y su dueña, una simpática niña. Controla a ambos de forma simultánea para sincronizar sus habilidades, distraer enemigos y resolver puzles. Unique Studio lanza hoy Timelie, que llega en su versión completa y una de prueba.