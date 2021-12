Análisis de Beyond a Steel Sky: el gusto por la aventura gráfica clásica

Aquella mítica aventura de 1994 llegó de la mano de Revolution Software , un estudio muy querido por los amantes del género, los creadores de la popular serie Broken Sword. Beyond a Steel Sky , editado por Microids, llegó a PC hace más o menos un año, pero ahora desembarca en las videoconsolas (PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch) con un port a la altura. Y como no pudimos probar el juego en su lanzamiento, su llegada al resto de plataformas es un momento fabuloso para sumergirnos en esta fantástica historia y contaros qué nos parece.

Beyond a Steel Sky se sitúa una década después de los acontecimientos que se narraban en el primer juego y nos vuelve a llevar a aquella ciudad cyberpunk que nos presentaba una sociedad futurista y distópica: Union City . Pero, aunque resulta todo un regalo para los que jugaron al primer título, no es obligatorio haberlo disfrutado. La historia que nos narrará esta nueva aventura es perfectamente disfrutable para los nuevos jugadores, ya que la información necesaria del pasado se nos recuerda de manera muy natural y amena a lo largo del juego.

Dave Gibbons, que ya trabajó en los juegos Broken Sword: Shadow of the Templars y en su remake Broken Sword: Shadow of the Templars - The Director's Cut haciendo los nuevos movimientos faciales, fue productor y dibujante de ‘Beneath a Steel Sky’. Ya entonces dibujó los fondos y personajes y suyos eran los dibujos 2D que servían de ‘cinemáticas 2D’ a modo de viñetas de cómics para narrar la historia del juego. En ‘Beyond a Steel Sky’ vuelve a poner su inconfundible lápiz en los cómics que se intercalan en la acción para contar la historia del juego, además de dirigir toda la faceta artística del juego.