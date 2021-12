Análisis de Asterix & Obelix: Slap Them All: ¡por Tutatis!

Asterix & Obelix: Slap Them All! nos devuelve a la pareja de galos más famosa de las viñetas en un clásico beat'em up 2D

Los gráficos, realizados a mano, son una auténtica maravilla pero la jugabilidad falla un poco por poco variada y demasiado lineal

Asterix & Obelix: Slap Them All ataca a la nostalgia de aquellos jugadores que disfrutaron sobre todo en las décadas de los ochenta y los noventa de los famosos cómics y películas de animación de esta simpática pareja de galos. Mr. Nutz Studio, quienes estuvieron a cargo de la renovación de Toki y que preparan para el próximo año el regreso de Joe & Mac, ya está disponible en las tiendas un beat'm up muy divertido para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC.

Este título llega bajo el sello de Microids, distribuidora que está echando el todo por el todo para traer títulos que rememoren la infancia de usuarios veteranos al mismo tiempo que atraen a los más novatos en la industria. Entregas como Marsupilami: Hoobadventure! y Los Pitufos: Operación Vilhoja forman parte de la estrategia del sello francés para estos últimos coletazos de 2021 con aventuras divertidas, coloristas y para todos los gustos.

Con Marsupilami pudimos ver el regreso de las plataformas bidimensionales al más puro estilo Donkey Kong: Country y con Los Pitufos: Operación Vilhoja se tomó el control de estos simpáticos personajes para hacer frente al último plan de Gargamel por hacerse con el control de los bosques. Dos experiencias muy diferentes pero que tal y como mencionábamos en su momento vienen a cubrir un nicho de mercado que en la actualidad no está del todo cubierto y que viene a atacar la nostalgia de unos y la curiosidad de otros. Hoy es el turno del regreso de los galos creados por Albert Uderzo y René Goscini y que tantas horas cargadas de diversión han dado.

Acción a raudales, ¡por tutatis!

De hecho, Asterix & Obelix están viviendo una nueva juventud hablando en materia de videojuegos. Sin ir más lejos hemos visto remasterizaciones de Asterix & Obelix XXL, así como la llegada de Asterix & Obelix XX3: The Crystal Menhir. Tras varios años recibiendo entregas basadas en sus películas y con una dudosa calidad, es el turno de un nuevo regreso con un simpático beat'um up de los de siempre, un yo contra el barrio en el que luchar contra hordas de romanos, piratas y muchos enemigos.

Una de las peculiaridades que encontramos nada más embarcarnos en Asterix & Obelix: Slap Them All es que no se ha desarrollado una historia totalmente nueva, sino que se ha optado por rememorar aquellos cómics más famosos como Asterix y los normandos o Asterix en Bretaña. Muchas de estas obras son repasadas al más puro estilo cómic, viendo sus escenas más importantes a través de viñetas y mostrándolo de una forma muy divertida. Sus diálogos son mostrados de una forma muy amena, desde el primer minuto da la sensación de estar leyendo uno de estos cómics con imágenes realizadas por el propio Uderzo. La combinación de imágenes estáticas con unos diálogos en inglés hace que mostrar la historia de una forma interactive sea mucho más agradable.

Lo mismo podemos decir de la estética que se ha optado dentro del campo de batalla, momentos en los que manejaremos a Asterix y Obelix. Se ha optado por hacer que los dibujos cobren vida, con unas animaciones dibujadas a mano y unos sprites llamativos y a una gran resolución. De hecho, se las ha otorgado a los protagonistas de una gran personalidad gracias a sus movimientos más característicos, como las bofetadas y sopapos que realiza Obelix al atacar a los romanos o como Asterix cogerá con una mano a un enemigo y lo llevará a rastras. Todo esto con grandes dosis de humor, teniendo todo su encanto y arrancando una sonrisa al jugador. Por otra parte, las escenarios y fondos son idénticos a los vistos en las famosas historias, por lo que tendremos la sensación de estar interactuando con un cómic.

En términos jugables estamos ante unas mecánicas beat'm up, teniendo un yo contra el barrio en el que machacar el botón y encadenar largas secuencias de combos. La estructura se realiza a través de actos que resumen una de las historias de Asterix y Obelix, contando con fases de una corta duración en la que destrozar a todo ser viviente que salga por tu camino. Ya sean romanos, teniendo algunos muy débiles a los que se derrotará con un par de golpes y otros con una mayor resistencia que requerirán encadenar combos. Estos locos romanos no serán los únicos en aparecer ya que la presencia de los famosos piratas, ladrones o personajes muy conocidos que harán las veces de jefes finales esperan a batirse con el jugador.

Poco contenido y variedad en fases lineales

Tanto Asterix como Obelix incorporan habilidades similares, pudiendo machacar el botón para soltar golpes a diestro y siniestro. Si se juega en solitario puede alternarse entre uno u otro en el momento que se desee mientras que en cooperativo cada usuario hará uso de cada uno. Ambos tienen acciones para pegar puñetazos, agarrar y arrojar al enemigo por los aires. Estos tienen unos rayos que se irán acumulando conforme se derroten rivales y que dan acceso a unos ataques especiales que hacen algo más de daño o incluso aturdirá unos segundos, siendo el momento perfecto para atacar. Tampoco podemos olvidar que nuestros protagonistas son capaces de correr, pudiendo empujar a todo lo que se encuentre por su camino además de saltar y escalar.

Derrotar enemigos y objetos otorga puntos que se irán sumando al marcador y que se mostrarán al final de cada fase, una puntuación que fomenta el jugar estas fases una y otra vez para obtener una mejor. Obtener puntos es algo muy divertido, siendo imaginativo con los combos, destruyendo objetos que se encuentren como pequeñas fortificaciones y barriles que esconden monedas e incluso robando el calzado a los romanos derrotados. Asterix & Obelix: Slap Them All es una experiencia muy divertida y jugarla en cooperativo es aún mejor, aunque a pesar de ofrecer muchos contenidos también echamos de menos ciertas mecánicas o mejoras que aumentarían en calidad la aventura.

Uno de los puntos negativos reside en la ausencia de puntos de control. A pesar de tener unas fases que no son realmente largas, alrededor de diez o quince minutos, sí que puede resultar molesto tener que repetir un nivel enterado si uno de los personajes es derrotado. Aquí es donde entra el segundo punto desfavorable, sobre todo cuando se juega en solitario, ya que, si uno de los dos avatares cae en combate, se perderá automáticamente y obligará a comenzar el nivel desde el principio.

Por otra parte, se echan de menos algunos sistemas que hemos visto en beat'm up más modernos como la posibilidad de mejorar a Asterix y Obelix o incluso tener coleccionables. A esto, debemos sumar también la cierta repetitividad en las fases, otorgando poca variedad y otorgando algunos contenidos distintos como carreras contra personajes especiales o destruir objetos en un determinado tiempo. Pero como decimos, se da en momentos muy puntuales. Además de su aventura, mencionar el modo Libre que se desbloquea una vez sea finalizado el título.

En definitiva…