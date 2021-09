Análisis de Lost in Random: tirando los dados en mitad de una 'peli de Tim Burton'

Zoink es un estudio perteneciente a la vertiente de EA Originals que nos tiene acostumbrados, e incluso mal acostumbrados, a ofrecernos lo mejor de lo mejor. Desde sus comienzos han sabido proporcionar aventuras que han cautivado tanto a aficionados como a aquellos menos acostumbrados a determinados géneros. Uno de los ejemplos más recientes de la desarrolladora es Fe, junto a una innovadora jugabilidad y mecánicas acompañado de una cautivadora trama. Stick it To the Man!, Flipping Death, Ghost Giant o Zombie Vikings han sido algunas de sus apuestas más destacadas y que han puesto a esta desarrolladora ya no tan independiente en el panorama de los videojuegos.