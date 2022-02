Análisis de Horizon: Forbidden West. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy

En 2017 Guerrilla consiguió algo casi impensable: quitarse la vitola de ser el estudio de Killzone, y para hacerlo se sacó de la manga una aventura sorprendente en mundo abierto. Por supuesto, hablo de Horizon: Zero Dawn , un juego espectacular en materia gráfica, profundo en la exploración y el combate, además de repleto de detalles. Sin embargo no consiguió hacerse un hueco en nuestra memoria por ‘culpa’ de esos indudables méritos, sino por su protagonista, Aloy . Una mujer capaz y de armas tomar que, como suele ser habitual, tenía muchas sorpresas guardadas en su carcaj.

En Forbidden West no sólo toca rastrear a Sylens que se la jugó a la buena de Aloy en el primer Zero Dawn… Sino que también toca lidiar con La Plaga, que ha contaminado numerosas zonas del planeta y se expande sin pausa, pudriendo todo lo que encuentra a su paso. Y es que, una vez más, el destino del planeta tierra corre peligro, y parece que solo Aloy puede llegar a evitarlo. La tierra agoniza, y nuestra pelirroja favorita puede sentirlo. Esta vez la única solución aparente es encontrar una copia no dañada de GAIA, que devuelva el correcto funcionamiento de la biosfera ideado por el proyecto Zero Dawn. Será esta búsqueda la lleva a enfrentarse al Oeste Prohibido, una nueva y gigante extensión de tierra en la que los Tenakth y los Utaru, tribus salvajes y poco amigables, le darán una calurosa bienvenida… nunca mejor dicho.