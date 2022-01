Michelle Jenner volverá a interpretar a Aloy en Horizon Forbidden West

La actriz Michelle Jenner volverá a interpretar a la heroína Aloy en Horizon Forbidden West. Esta será la tercera ocasión en la que Michelle Jenner se pone en la piel del icono personaje después de protagonizar Horizon Zero Dawn y Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds, un trabajo muy elogiado por la crítica profesional que le granjeó varios reconocimientos, como el premio Titanium 2017 a Mejor interpretación en castellano en el Festival Fun & Serious de Bilbao.