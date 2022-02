Análisis de Grid Legends: un arcade de conducción vibrante y con historia en el paddock

Grid siempre ha jugado la baza del juego eminentemente arcade , con carreras que incluyen multitud de tipos de vehículos, desde turismos, a vehículos para derrape, trucks, especiales, monoplazas, e incluso coches eléctricos. Entre el plantel de vehículos disponibles no faltarán coches clásicos para redondear un garaje que ofrece variedad de sabores para los paladares más exquisitos.

Una de las virtudes de este título es que existen grandes diferencias jugables dependiendo de la clase de vehículo que conduzcamos, con destacadas imprecisiones en el manejo de un truck o la frenética marcha y agarre de un monoplaza. Realmente es muy satisfactorio disfrutar de semejantes alternativas para la conducción en un título en el que la variedad no acaba sólo en su plantel de vehículos. También tendremos multitud de modos de juego , tanto en línea como para un jugador, con un modo que debuta en la serie y que destaca por su frescura.

El modo Historia se completa con un modo Carrera Profesional en el que tendremos que avanzar en carreras sucesivas desde nuestro perfil de debutante hasta pro, hasta alcanzar un enigmático modo The Gaunlet que dejaremos que seáis vosotros los que descubráis. En cada uno de estos niveles desbloquearemos competiciones específicas que requerirán del uso de ciertos vehículos que podremos alquilar en el caso de no tenerlos en propiedad. Un modo de juego que nos ofrecerá un buen puñado de horas de juego. También tendremos la posibilidad de participar en el modo Crear Carrera, un modo que nos permite personalidad un evento para poder disfrutarlo adecuándolo a nuestros gustos y preferencias.

Además de los mencionados modos, disponemos de un modo de juego multijugado r en línea que nos permitirá disfrutar de partidas rápidas y sesiones personalizadas con hasta 21 corredores simultáneos . En estos momentos, y por la limitación en el número de jugadores en línea del título, es un modo que no hemos podido exprimir tanto como hubiéramos querido, pero si lo suficiente para saber que funciona bien y que nos ofrecerá situaciones tan ricas jugablemente como lo hicieron las anteriores entregas de la serie Grid, con modos de juego como Eliminación, Carrera Clásica, Multiclase, Derrape , entre otros. Hay para todos los gustos.

Además, nos encontramos con paisajes, principalmente urbanos, sólidos y bien construidos. En este apartado de luces y virtudes gráficas, me dejo lo mejor para el final y me refiero a los aspectos climatológicos . Tenemos la posibilidad de disputar carreras en distintas horas del día y con distintas inclemencias meteorológicas con precipitaciones que combinadas con los efectos de luz solar generan una de las estampas más bellas e impresionantes que haya podido disfrutar en un videojuego de conducción, realmente impresionante.

Ahora es el momento de dejar de hablar de las luces y centrarnos en las sombras, que las tiene. En el apartado técnico de Grid Legends no todo iba a ser sobresaliente y en este sentido nos encontramos con detalles gráficos, y texturas que son claramente mejorables y que alejan al conjunto de la excelencia. No obstante, son detalles menores y que no ensombrecen el gran trabajo técnico del equipo de Codemasters en esta nueva entrega de su serie automovilística.