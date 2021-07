Análisis de F1 2021: siéntete como un auténtico piloto de Fórmula 1

Sin duda, este modo Breaking Point es una de las novedades más importantes de este F1 2021 y desde luego no se puede decir que no es el sello de EA Sports. Al igual que hemos vivido los modos historia en FIFA, con el ascenso de jóvenes promesas de equipos pequeños hasta fichar por grandes clubes como el Real Madrid o el Manchester United, en Breaking Point nos metemos en la piel de un piloto de Fórmula 2 que da el salto a la Fórmula 1 y allí tiene la oportunidad de triunfar y convertirse en Campeón del Mundo.

Este modo historia está plagado de momentos apasionantes, haciéndonos vivir el mundo de la Fórmula 1 desde dentro de la cabina de piloto, pero también desde el paddock, teniendo en cuenta un montón de variables como nuestros correos, electrónicos, las redes sociales, las decisiones y exigencias por parte de la escudería. Y también la relación con otros pilotos, algunos amigos y otros enemigos en la pista y fuera de ella, la relación con la prensa, etc.

Todo está narrado con impactantes escenas cinemáticas que se conectan con los momentos de pilotaje. Pero hay que dejar claro que aquí no competiremos todos los grandes premios, sino solo aquellos que sirven para ayudar a la narrativa. Ni siquiera la mayoría de las pruebas consisten en carreras completas, sino solo parte de ellas (y en ninguna hay clasificaciones no entrenamientos). Este modo, además de un interesante modo historia, se configura como una serie de retos que hay que superar para completar el siguiente capítulo de la narrativa: termina en una determinada posición, adelanta un mínimo de posiciones ante de la vuelta número X, queda por delante de uno de tus ponentes concreto, etc. La guinda de la historia la ponen nuestros enfrentamientos con Devon Butler, nuestro compañero piloto en el equipo, pero a la vez nuestro archienemigo.